Вице-губернатор Приморья отправлен в СИЗО до 10 сентября

Суд Владивостока арестовал заместителя главы Приморского края Евгения Вишнякова до 10 сентября, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Вишнякова подозревают в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

На посту вице-губернатора Вишняков курировал вопросы тарифообразования, государственного и жилищного надзора, природных ресурсов, защиты населения от ЧС и др.

Ранее о задержании вице-губернатора сообщили местные СМИ. В прессе утверждалось, что обыски прошли в местной администрации.

Напомним, в декабре 2016 года был задержан другой вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко, сторона обвинения ходатайствовала об аресте в связи с уголовным делом о покушении на мошенничество.

Правоохранительные органы в мае 2016 года также задержали бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова. Его задержание СМИ связывали с арестом главы казенного предприятия «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» (Примокрайстрой) Игоря Сологуба, ставшего фигурантом уголовного дела о взятке.

Максим Прошкин