Reuters: российские спецслужбы шпионили за кампанией Макрона через фейсбук

Спецслужбы России создали около 20 фальшивых аккаунтов в фейсбуке, чтобы получить личные данные соратников действующего президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского конгрессмена и еще два источника.

По информации агентства, российские спецагенты представлялись друзьями друзей из круга президента Франции. При этом компания Facebook подтвердила, что обнаружила «шпионские» аккаунты и деактивировала их.

По словам представителей американской компании, «шпионские» аккаунты были замечены еще в первом туре президентских выборов, а методы владельцев профилей напоминали технику, которой пользовались хакеры из группировки Fancy Bear. Некоторые СМИ связывают хакеров с российскими спецслужбами.

Ранее, в апреле американская компания Facebook сообщила, что намерена заблокировать около 30 тысяч фальшивых аккаунтов, которые распространяли спам и недостоверные сведения о выборах во Франции. Однако источники Reuters называют цифру 70 тысяч.

Напомним, секретарь политического движения «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что на тот момент кандидат в президенты Эммануэль Макрон стал целью для кибератак российских хакеров и мишенью для российских СМИ. По его мнению, Москва оказывает поддержку «пророссийским кандидатам».

В Кремле в ответ на обвинения заявили, что любые обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в выборы во Франции являются абсурдными.

Максим Прошкин