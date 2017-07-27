«Ъ»: Россия готовит ответ на санкции США

Россия рассматривает возможность введения ответных мер на санкции США, сообщает в четверг «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД РФ.

По данным издания, если американский президент подпишет законопроект о санкциях, это сделает невозможным возврат дипломатической недвижимости России в США, которая была арестована при прежней администрации.

В таком случае Россия может наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения.

Кроме этого, в качестве симметричного ответа из страны могут выслать 35 американских дипломатов — ровно столько, сколько выслали в прошлом году власти США.

Россия также рассматривает возможность ограничить максимальное количество сотрудников американской дипмиссии в Москве. Как отмечает газета, на данный момент оно превышает число россиян, которые работают в американском посольстве.

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Накануне Палата представителей одобрила новый законопроект о санкциях против России. Теперь должно состояться голосования в Сенате, после документ должен подписать глава государства. В Евросоюзе уже выразили свою обеспокоенность, так как документ затрагивает интересы ЕС.

В декабре прошлого года США выслали из страны 35 дипломатов, которых заподозрили в разведывательной деятельности. Также власти закрыли две посольские дачи в Нью-Йорке и Мэриленде. Россия тогда не стала вводить ответные меры.