Google решила отказаться от моментального показа результатов поиска

Поисковая система Google решила отказаться от технологии Instant, которая позволяет моментально показывать результаты поиска. Об этом изданию Search Engine Land сообщил представитель корпорации.

По его словам, спустя семь лет после запуска этой технологии поисковые запросы стали делать чаще с мобильных устройств, тогда как Instant была разработана для настольных устройств.

С учетом того, что мобильные устройства имеют разные входные данные, устройства ввода и экраны, в Google решили «решили отключить Google Instant, чтобы сосредоточиться на том, чтобы сделать поиск более быстрым на всех устройствах».

Теперь поисковик будет предлагать пользователям возможные варианты поисковых запросов и загружать результаты лишь после того, как они выберут один из них или нажмут клавишу ввода.

Технология была Instant запущена в 2010 году. В Google ее назвали «фундаментальным изменением поискового процесса».

Ранее корпорация Microsoft объявила, что примитивный графический редактор Paint. существующий с 1985 года, перейдет в категорию «устаревших» приложений, а его активная разработка будет прекращена, и в будущих версиях Windows ее могут удалить.

Позднее корпорация пообещала сохранить Paint. Его перенесут в магазин приложений Windows Store, скачать редактор оттуда можно будет бесплатно.