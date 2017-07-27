«Яндекс» ответил на претензии ФАС к новому слогану

В «Яндексе» ответили на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к слогану «Поиск №1 в России», с 26 июля размещенному на главной странице портала Yandex.ru. В компании не увидели нарушения антимонопольного законодательства в использовании этого слогана. Об этом представитель «Яндекса» заявил РБК.

В разговоре с агентством «Москва» представитель «Яндекса» сообщил, что новая рекламная кампания, в частности слоган «Поиск №1 в России» основывается на данных метрик поисковых долей. В компании уточнили, что по данным Liveinternet.ru на июнь 2016 г. поисковая доля «Яндекса» в России составила 51,3%.

«Мы используем его (слоган — ред.) во всех каналах, в том числе и на главной «Яндекса». В рамках рекламной кампании мы показываем, как поиск «Яндекса» справляется с самыми сложными задачами, помогая людям находить что угодно — от сил и счастья до расположения и взаимопонимания. По данным всех метрик «Яндекс» — поиск №1 в России», — пояснил в пресс-службе компании.

Накануне представитель ФАС заявил, что ведомство рассматривает возможность применения к «Яндексу» «мер антимонопольного воздействия» после размещения поисковиком на своей домашней странице логотипа «Поиск №1 в России». По мнению представителя ведомства, слоган «может свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства».