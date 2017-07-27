Суд принял иск к главе ВЦИОМ Федорову

Останкинский суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства к главе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова и телеканалу «Дождь», сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Дата заседания пока неизвестна.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов и группа шахтеров из города Гуково Ростовской области подали иск к Валерию Федорову за слова о «2% дерьма». По мнению истцов, Федоров «нанес публичное оскорбление многочисленной социальной группе, выступающей против несправедливости политического и экономического строя России и стремящейся его изменить».

«Дождь» — технический соответчик, сказано в иске, к телеканалу у шахтеров претензий нет.

В конце июня Валерий Федоров прокомментировал «Дождю» высказывание ведущего Владимира Соловьева о том, что участники протестных митингов в России представляют собой «2% дерьма». В разговоре глава ВЦИОМ заявил, «такого, извините, "дерьма" гораздо больше».

«Это люди, у которых нет любви к нашей родине, это люди, у которых нет желания сделать ее лучше, это люди, которые готовы всегда критиковать, протестовать, по поводу и без повода, касается их или нет. Вот я считаю, что таких людей гораздо больше. Это плохо», — ответил на вопрос, что он подразумевает под «дерьмом», Федоров.

В пресс-службе ВЦИОМ тогда заявили, что юристы центра изучат иск только в том случае, если он будет принят к рассмотрению судом. «До тех пор мы не считаем целесообразным комментировать измышления ангажированных политологов», — добавили в пресс-службе центра.