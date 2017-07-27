«Коммерсант» рассказал о новых попытках российских авиакомпаний остановить утечку кадров зарубеж

Российские авиакомпании ищут новые способы приостановить отток пилотов на работу в страны Юго-Восточной Азии. В частности, авиакомпания «Россия» решила попросить авиационные власти Бермудских островов не подтверждать валидацию свидетельств российских пилотов. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Как пояснил источник «Коммерсанта» среди пилотов, дело в том, что Москва перестала подтверждать китайским работодателям пилотские свидетельства российских пилотов. И теперь Китайской стороне приходится обращаться за данными российских пилотов к властям Бермуд, где данные о летном составе самолета той или иной авиакомпании хранятся несколько десятков лет.

В публикации уточняется, что на Бермудах, а также в Ирландии зарегистрирована почти вся летающая в России иностранная авиатехника, и в этой базе данных сохранена информация о летавших на ней пилотах.

Кроме того, по данным «Коммерсанта», авиакомпания «Россия» намерена проанализировать списки уволившихся сотрудников, а также список пилотов, работающих за рубежом во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком. В компании намерены временно приостановить действия летных свидетельств тех пилотов, которые декларируют уход с летной работы по семейным и прочим обстоятельствам, но не увольняются из авиакомпании.

Ранее стало известно, что руководство профсоюза летного состава России предложило комитету Госдумы по труду и социальной политике провести парламентские слушания по проблеме массового отъезда российских пилотов на работу в страны Юго-Восточной Азии. В письме профсоюза к комитету Госдумы говорится, что за последние три года в страны ЮВА уехали на работу более 300 пилотов, более 400 пилотов «находятся на разных стадиях трудоустройства в зарубежные авиакомпании».

Напомним, в июне 2017 на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев также рассказывал о дефиците российских командиров воздушных судов и заявлял, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5–2 раза выше.

Об оттоке российских пилотов в Азию также сообщали СМИ. По информации «Коммерсанта», за последние 2,5 года более 300 командиров воздушных судов (КВС) и командиров-инструкторов уехали на работу в Китай и Южную Корею из-за более высокой зарплаты и лучших условий работы. Еще 400 человек оформляют документы для отъезда.

В публикации говорилось, что зарплата пилота в КНР в среднем в четыре раза выше, чем в России, а число обязательных часов налета в месяц меньше (80 в Китае и 90 в России). Кроме того отпуск в Китае длится дольше (как минимум 96 дней в Китае и 70 в России), рассказывал источник газеты.