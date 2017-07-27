Путин ужесточил наказание за производство нелегального алкоголя

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовное наказание за выпуск спиртного без лицензии и подделку акцизных марок в крупном размере, передает Интерфакс.

Производителю грозит штраф на сумму от 2 млн до 3 млн рублей или лишение свободы сроком до трех лет. При этом если производство нелегального алкоголя превысит 1 млн рублей, то штраф составит от 3 до 4 млн рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет.

Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок будет наказываться штрафом на 300–500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до восьми лет.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник». В результате погибли 76 человек, еще 123 — пострадали.