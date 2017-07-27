В ТИК района Южное Бутово пояснили регистрацию кандидатов от ЛДПР с «девками румяными»

Сотрудники территориальной избирательной комиссии (ТИК) района Южное Бутово в Москве отсканировали финансовые отчеты четверых кандидатов в мундеты от ЛДПР и сразу загрузили в систему ГАС «Выборы», обратив внимание лишь на то, что они «нулевые», не заметив названия строк «девки румяные» и «поборы и откаты». Так пояснила произошедший накануне инцидент председатель ТИК района Южное Бутово Наталия Ефименко в беседе с активистами «Открытой России». Аудиозапись разговора есть в распоряжении «Новой газеты».

Ефименко добавила, что неверные документы от партии ЛДПР были разосланы «по всей Москве» (вчера ЛДПР это опровергло — ред.). Решение заменить документы (отсканировать новые и внести их в систему ГАС «Выборы»), по ее словам, приняли в московской городской избирательной комиссии (МГИК).

«Правильно, мы произвели замену, так как это не их [кандидатов] вина. У них, во-первых, нулевые отчеты, они их сдали. А то, что это по всей Москве, ГИКом [городской избирательной комиссией] было принято решение отсканировать нормальный отчет. Это, скажем, выбраковка бланков получается, а не финотчета. По форме и по цифрам он должен сойтись. А то, что там какой-то дурак вскрыл — это выбраковка бланка пошла, нестандартные бланки. Поэтому тут их вины никакой нет, поэтому их “зарубить” у меня нет основания», — сказала собеседница.

Она отметила также, что наличие ошибки в финансовом отчете не дает ей основания не допустить кандидатов до регистрации.

«А оставить в таком виде — да это позор государству, а не моей комиссии. В Москве прошло такое, вы представляете? На всю страну. Страна-то ладно. Это где-то прочитают — будут смеяться. В России что, придурки? На каких-то девок закладывают. Конечно, ни одно правительство не допустит такого. Форма соблюдена. Цифры нулевые (…) Тогда нам надо было ЛДПР по всей Москве “зарубить”. Вы представляете, что это такое? Никто не позволил бы! Всем дают равные права бороться», — заявила председатель районного ТИК.

«У меня такая задача, чтобы все прошли, а дальше — в честной борьбе. Пожалуйста, воюйте, привлекайте, собирайте избирателей своих. Вы на местах тут работаете. Вам сегодня работать, не мне. Я в это не лезу», — заключила Ефименко.

Накануне руководитель московского отделения штаба Сергей Добрынин в беседе с «Новой» отверг версию о взломе почты ЛДПР и массовой рассылки кандидатам финотчетов со сточками «на девок румянах» и «на поборы и откаты». По его словам, это «единичный случай», «у остальных кандидатов все в порядке». При этом сам факт взлома он подтвердил. О том, что была взломана почта, сообщилось и на официальной странице партии в «Вконтакте». Позже это сообщение было удалено, но сохранился скриншот. Добрынин пояснил инцидент тем, что сами кандидаты скачали неверные отчеты из интернета.

Напомним, ранее «Новая газета» рассказала о том, что четверо кандидатов в московские муниципальные депутаты от ЛДПР по Южному Бутово (Платон Греков, Виктор Балкаров, Карен Юрханян и Леонид Броневой) представили в территориальный избирком свои первые финансовые отчеты. В них вместо строчек «публичные мероприятия» и «информационно-консультационные услуги» стоят строки «на поборы и откаты» и «на девок румяных».

По данным «Открытой России», несмотря на ошибку в документах, кандидатов регистрируют, причем это происходит якобы по просьбе Владимира Жириновского, обратившегося с соответствующим письмом в избирком. При этом в самой партии заявили, что Жириновский не имеет никакого отношения к этой истории.