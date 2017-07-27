В Волгограде при благоустройстве Мамаева кургана вырубили «Парк сталинградских вдов»

В Волгограде при благоустройстве Мамаева кургана вырубили все деревья, посаженные в середине 60-х годов женщинами в память мужей, погибших в Великой Отечественной войне. На месте парка, в частности будет располагаться автостоянка на 239 автомобилей, сообщает издание «Блокнот Волгограда». Информацию подтверждает издание «V1.ru».

При этом в комитете архитектуры и градостроительства Волгограда отмечают, что в рамках благоустройства Мамаева кургана планируется также высадить 930 деревьев и 1600 кустарников, а также обустроить пешеходные аллеи и дорожки с покрытием из тротуарной плитки, велодорожки с асфальтовым покрытием. Кроме того, на месте планируется разместить малые архитектурные формы, декоративные урны и уличные светодиодные светильники. В парке установят камеры видеонаблюдения, поливочный водопровод, 85 уличных скамеек и 73 урны.

По данным «Блокнота Волгограда», «парк сталинградских вдов» был создан еще до открытия мемориала на Мамаевом кургане силами самих волгоградцев в 1965 году. Уточняется, что первое дерево в этом парке посадила работница тракторного завода по фамилии Пластикова в честь своего мужа, который погиб при обороне Сталинграда.

Как сообщал в июне «Блокнот Волгограда», государственная историко – культурная экспертиза одобрила проект плана по реконструкции парка у подножия Мамаева кургана, в рамках которой предусматривалось обновление деревьев, обустройство дорожек, а также установка малых архитектурных форм и сооружение концептуального нового уличного освещения.

Как писало издание, госэкспертиза заключила, что деревья в «парке сталинградских вдов» находились в «угнетенном состоянии».

Андрей Дубровский