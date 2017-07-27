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Путин назначил нового постпреда России при ООН

Политика

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении постоянным представителем России при ООН Василия Небензю, сообщается на сайте Кремля.

Ранее его кандидатуру одобрил Совет Федерации.

Небензя занимал пост замминистра иностранных дел. С 1996 по 2000 годы он был советником постпреда России при ООН.

Напомним, ранее постпредом России при ООН был Виталий Чуркин. В феврале он умер из-за сердечного приступа.

Теги:
сша, россия, оон
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