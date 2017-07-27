Прокуратура России признала нежелательной деятельность десяти иностранных НКО

Прокуратура России признала нежелательной деятельность десяти иностранных некоммерческих организаций. Об этом заявил Генпрокурор России Юрий Чайка, передает Интерфакс.

По словам Генпрокурора, его подчиненные «наладили работу по признанию нежелательной деятельности на территории России иностранных некоммерческих организаций, чья деятельность угрожает национальности безопасности России». Он уточнил, что таких организаций «на сегодня десять».

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс заявил, что российский закон об «иностранных агентах» не соответствует международным стандартам в области прав человека.

Закон об «иностранных агентах» действует в России с ноября 2012 года. Согласно ему, политические НКО, получающие финансирование из-за рубежа, обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов.