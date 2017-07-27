Инспектор ГИБДД: машина «болотника» Бученкова выехала из города за день до протестной акции

В Замоскворецком районном суде на очередном слушании по делу Дмитрия Бученкова, обвиняемого в массовых беспорядках и нападении на полицейских во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года, гособвинитель представила свидетельства с комплекса фото- и видеофиксации транспортных средств, установленного в Подмосковье.

На заседание был приглашен свидетель Александр Буренкин, старший инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД по Московской области. По его словам, фиксация транспорта происходит в любом случае, если техника распознает государственный знак на автомобиле. Однако фотосвидетельство прикрепляется лишь в том случае, если было совершено административное правонарушение.

Прокурор ходатайствовала о предъявлении свидетелю ответа на запрос следствия: таблицы, собранной из базы данных, в которой представлена информация о зафиксированном комплексом автомобиле. По просьбе гособвинителя свидетель должен был прокомментировать содержание таблицы.

Адвокат обвиняемого Илья Новиков опротестовал, поскольку информация, полученная от Буренкина, должна, по его мнению, расцениваться как оценка специалиста, а не как показания свидетеля.

— Его вызвало следствие, и это их ошибка, что он заявлен как свидетель, а не как специалист. От него требовалось расшифровать поступивший ответ, — рассказал Новиков «Новой газете».

Несмотря на это, гособвинителю удалось убедить судью в том, что у свидетеля достаточно компетенций для оценки.

— Бывали ли в вашей практике случаи, когда машина не фиксировалась комплексом по разным причинам? — спросила гособвинитель.

— Да, — сказал свидетель, — бывает, что машина проходит по соседней области, а потом появляется в Москве. В Московской же области она почему-то не фиксируется.

Свидетель подтвердил, что из таблицы следует, что пятого мая 2012 года некий автомобиль находился на 88 километре трассы в направлении Нижнего Новгорода, восьмого мая он был зафиксирован в том же месте, и спустя некоторое время попал в объектив камеры уже на 32 километре трассы М-7 в направлении Москвы. Автомобиль, обсуждаемый в ходе слушания, принадлежит обвиняемому Дмитрию Бученкову.

— Камера фиксирует, кто управлял транспортным средством? — спросила свидетеля судья.

— Нет, даже на фотоматериалах водителя удается рассмотреть очень редко, — отвечал Буренков.

Обвиняемый Дмитрий Бученков утверждает, что с 5 по 8 мая 2012 года он находился у своих родителей в Нижнем Новгороде и в беспорядках на Болотной площади в Москве не участвовал. С марта 2017 года Бученков находится под домашним арестом, ранее, в декабре 2015 года его арестовали на основании видеоматериалов с Болотной площади. Обвинение утверждает, что на видеофрагментах, снятых во время массовых беспорядков 6 мая 2012 года изображен именно Бученков.

Юлия Лукьянова