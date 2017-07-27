Чайку обеспокоило снижение числа выявленных случаев коррупции

Генеральный прокурор России Юрий Чайка выразил обеспокоенность по поводу снижения числа выявляемых коррупционных преступлений в России. По его словам, за первую половину 2017 года количество зарегистрированных в России преступлений коррупционной направленности снизилось почти на 14% по сравнению с первым полугодием 2016 года, хотя «объективных причин этим цифрам нет», заявил Чайка, передает РИА Новости.

«Объективных причин этим цифрам нет, а в некоторых регионах ловили только мелких взяточников. Необходимо перенаправить деятельность на выявление более значимых нарушений», — подчеркнул Чайка.

Генпрокурор России уточнил, что максимальное снижение количество зарегистрированных в России случаев коррупции отмечено в Сибирском федеральном округе (на 24,7%). При этом на Северном Кавказе, по словам Чайки, напротив, зафиксирован рост подобных преступлений на 18,1%.

Напомним, в августе 2016 года Генпрокуратура России подготовила доклад «Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2016 года и задачах по повышению эффективности прокурорской деятельности во втором полугодии 2016 года», согласно данным которого, по стране было зафиксировано свыше 21 тыс. коррупционных преступлений. Отмечалось, что по сравнению с 2015 годом эта цифра стала больше на 2%.

Андрей Дубровский