В Томске начали проверку полицейских, задержавших пенсионерок за «письмо» Путину

Главное управление собственной безопасности МВД России санкционировало проверку действий полицейских в Томске, которые задержали местных пенсионерок из-за записи видеообращения к президенту России. Об этом «Новой газете» сообщил координатор местного отделения «Открытой России» Алексей Прянишников.

«Мне позвонила одна из пенсионерок — Галина Шергина, и сообщила, что во вторник был звонок с приглашением посетить УМВД по Томской области, куда с проверкой из Москвы приехал сотрудник ГУСБ, чтобы получить объяснение от всех женщин», — рассказал он.

По его словам, командированный сотрудник общался с Шергиной четыре часа. Ее объяснения он счел достаточно подробными и не стал опрашивать остальных женщин, которые присутствовали в полиции.

«Он получил подробное объяснение относительно фактической стороны дела. Кто, когда, во сколько пришел, что зачитывали. Как дальше передвигались, как при записи видеообращения вели себя сотрудники полиции, как действовали позднее. Расспросил об обстоятельствах задержания, составления административных протоколов, о самом судебном процессе», — сообщил собеседник.

Прянишников предположил, что поводом для проверки стало обращение пенсионерок в администрацию президента, которое они направили через электронную приемную 20 июля. «Они описали всю эту ситуацию и попросили разобраться в ней», — сказал он.

«Открытая Россия», заверил Прянишников, готова оплатить административные штрафы, наложенные на пенсионерок, если постановления суда первой инстанции останутся в силе.

Ранее суд оштрафовал на 20 тысяч рублей пенсионерку Галину Шергину и на 5 тысяч рублей работницу «Завода светотехники 21 века» Елену Сосулину. Еще одну фигурантку этого дела — 70-летнюю Екатерину Гаврилину, госпитализировали прямо с судебного заседания.

В ролике, который пенсионерки записали у здания администрации в Томске, они жаловались главе государства на коррупцию и произвол местных правоохранительных органов, против которого в апреле они объявляли голодовку. Письменное обращение Владимиру Путину томички отправили по ветру воздушными шариками.