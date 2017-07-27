В Росстандарте задумались об отмене поверки счетчиков воды

Росстандарт намерен провести эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями. Если он пройдет успешно, ведомство в следующем году попробует «это реализовать уже в рамках общенационального решения». Об этом РИА Новости заявил руководитель ведомства Алексей Абрамов.

Речь идет о том, чтобы освободить россиян от обязательной поверки счетчиков. Делается это в том числе для того, пояснил Абрамов, чтобы «исключить мошенничество, когда какие-то непонятные компании навязывают какие-то непонятные услуги по поверке».

«На наш взгляд, эксперимент можно будет точно сделать в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге. Но опять же, не в городе в целом, а в районе или даже отдельном многоквартирном доме», — сдобавил Абрамов, отметив, что речь идет о поверке счетчика без его замены.

Росстандарт обсуждает эту инициативу с Минстроем и Минпромторгом. Пока есть договоренность, что до внесения изменений в законодательство будет проводиться централизованная поверка счетчиков в отдельных небольших городах или районах.

Напомним, в марте «Новая» рассказывала о мошенниках, которые обзванивают москвичей, представляются сотрудниками Единого расчетного центра (ЕРЦ) и заявляют, что действуют якобы от имени правительства.

Мошенники предлагают «срочно» сделать поверку счетчиков приборов учета воды, тепла и проч. Как выяснила газета, они рассчитывают на то, что горожане не обратят внимания на разницу в названии. Эксплуатацией общедомовых приборов учета тепла в городе занимается ЕИРЦ — государственное бюджетное учреждение.