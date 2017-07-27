Германия отклонила пять связанных с «Северным потоком–2» проектов

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) отклонило пять энергопроектов общей стоимостью €4,5 млрд в связи с их «ненадежностью». Все эти проекты связаны с «Северным потоком – 2». Об этом сообщается на сайте регулятора.

В сообщении говорится, что сначала следует дождаться разрешения на строительство проекта магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море «Северный поток — 2».

Ранее законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи приняла в первой инстанции Палата представителей Конгресса США. Документ, в частности, говорит о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

Проект строительства второй ветки газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря должен увеличить объем поставок газа в Германию в два раза, до 110 млрд куб. м в год. «Северный поток-2» позволит подавать топливо в Европу по маршруту не через Украину.