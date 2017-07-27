В музее-заповеднике «Сталинградская битва» назвали фейком легенду о «парке сталинградских вдов»

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгоградской области Алексей Васин назвал легенду о «парке сталинградских вдов» «безнравственным неумным фейком». По словам Васина, этот парк не является территорией Мамаева кургана. Об этом он рассказал «Новой газете».

«Не было такого понятия как парк вдов, нигде оно не указано, ни в постановлениях, ни в других документах. Этот парк не является территорией Мамаева кургана. Да, он входит в охранную зону исторического памятника. Около всех объектов культурного наследия такие зоны есть. Но состояние у этого парка было такое, что давно нужно было его территорию благоустроить. Деревья там были все сухие. Дело в том, что в этой зоне климатической они в принципе подолгу не живут. Кроме того, сама территория находится вне зоны полива», — пояснил Васин.

По мнению специалиста, любая акция по посадке деревьев в районе Мамаева кургана могла быть посвящена памяти погибших при обороне Сталинграда.

«Когда встал вопрос о строительстве мемориального комплекса, стали высаживать на этой территории и в округе деревья, поскольку «Родина-мать» на голом склоне не сильно здорово бы выглядела. Деревья и позже сажали в районе комплекса, каждую весну студенты, рабочие заводов, комсомольцы, солдаты. Логично, что все эти акции посвящали именно этим событиям(Великой Отечественной войны, — ред.), — подчеркнул директор музея-заповедника.

Ранее СМИ сообщили, что в Волгограде при благоустройстве Мамаева кургана вырубили все деревья, якобы посаженные в середине 60-х годов женщинами в память мужей, погибших в Великой Отечественной войне.

Как писал «Блокнот Волгограда», «парк сталинградских вдов» был создан еще до открытия мемориала на Мамаевом кургане силами самих волгоградцев в 1965 году. В публикации издания говорилось, что первое дерево в этом парке посадила работница тракторного завода по фамилии Пластикова в честь своего мужа, который погиб при обороне Сталинграда.