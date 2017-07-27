Основатель Amazon стал самым богатым человеком в мире

Основатель Аmazon Джефф Безос стал богатейшим человеком в мире по версии Forbes. Согласно рейтингу издания, его состояние равно 90,4 млрд долларов.

Второе место занимает глава Microsoft Билл Гейтс (90 млрд долларов). На третьем месте — владелец Zara, Mango, H&m, Bershka и других магазинов Амансио Ортега (83,1 млрд доллров).

На четвертой строчке находится крупнейший акционер Bank of America Уоррен Баффетт (74,7 млрд долларов), а на пятой — создатель Facebook Марк Цукерберг (72,4 млрд длларов).

В мартовском рейтинге Forbes Безос занимал третье место (72,8 млрд долларов). Увеличение капитала Безоса объясняется ростом акций Amazon — на открытии торгов 27 июля котировки компании выросли на 1,8%. Тогда на первом месте был Билл Гейтс с 86 млрд долларов.