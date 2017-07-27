Путин пообещал ответить на санкционное «хамство» в отношении России

Президент России Владимир Путин пообещал ответить на новые санкции США в отношении России, передает Интерфакс.

По его словам, окончательное решение об ответных мерах Москвы еще не принято. Президент назвал ограничения Вашингтона попыткой использовать геополитические преимущества в конкурентной борьбе.

«Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — сказал Путин.

Ранее в четверг «Коммерсант» со ссылкой на источники в МИД сообщил, что Россия готовит ответные меры в отношении США. Москва может наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения.

Кроме этого, в качестве симметричного ответа из страны могут выслать 35 американских дипломатов — ровно столько, сколько выслали в прошлом году власти США.

Накануне Палата представителей одобрила новый законопроект о санкциях против России. Теперь должно состояться голосования в Сенате, после документ должен подписать глава государства. В Евросоюзе уже выразили свою обеспокоенность, так как документ затрагивает интересы ЕС.

Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2». Также документ запрещает президенту США ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса.