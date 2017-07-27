Медведева и Полтавченко попросили отменить новый формат досмотра граждан в петербургском метрополитене

Депутаты петербургского Законодательного собрания и Государственной думы попросили властей отменить или скорректировать новый формат досмотра граждан при входе в метрополитен Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский направил обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В письме парламентарий сослался на интервью начальника петербургского метро «Фонтанке» Владимира Гарюгина, в котором он признается, что после введения тотального досмотра в метро Петербурга в часы пик сможет пройти только 10 процентов пассажиров.

«Федеральный закон, конечно, дает правительству установить требования к транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, но он не обязывает правительство делать эти требования абсурдными», — подчеркнул Вишневский в письме к Медведеву.

В разговоре с «Новой газетой» Вишневский пояснил, что написал письмо именно Медведеву, поскольку постановление было принято на федеральном уровне.

«Эту проблему нельзя решить на городском уровне. Метрополитен рад бы был отменить эту меру, но над ним висит прокуратура и Следственный комитет. Полтавченко тоже в данной ситуации ничего не решает, хотя меня удивляет, почему он не обращается в федеральное правительство», — отметил парламентарий.

По словам Вишневского, принятые меры не только неудобны для граждан, но и неэффективны, поскольку «метро это не аэропорт, где поток меньше, а помещение для осмотра пассажиров больше».

«Таким образом, спецслужбы якобы пытаются остановить террористов, но их так не останавливают, их около дома задерживают. Необходимо внедрение агентуры в террористические сообщества, наличие в метрополитене служебных собак и анализаторов запахов. Понятно, что наши спецслужбы привыкли бороться с оппозицией, а не террористов ловить. Им проще просто устроить тотальный досмотр, чтобы люди не смогли пользоваться метро, ну так давайте просто сразу закроем метро и все. Дело еще и в том, что эти меры принимают люди, которые сами на метро не ездят», — заключил Вишневский.

В свою очередь, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов направил обращение к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.

«Во многом это связано с тем, что всех пассажиров без сумок просят пройти только лишь через одну рамку металлодетектора, хотя их на станции пять штук. На мой вопрос о том, почему не задействовать все рамки, сотрудница метрополитена ответила, что такое указание дано вышестоящим начальством», — написал Нилов в запросе к Полтавченко.

В аппарате Нилова изданию рассказали, что законодатель попытался воспользоваться метро на станции «Крестовский остров», но прождал 30 минут, чтобы попасть в вестибюль.

«В совокупности все эти меры приводят к тому, что даже на такой незагруженной станции, как «Крестовский остров», возникает коллапс. За час в метро смогли пройти не более 400 человек. С учетом проведения футбольных матчей и других массовых мероприятий на находящемся поблизости стадионе в будущем можно ожидать того, что станция попросту перестанет функционировать», — заключил депутат.

Как ранее сообщала «Фонтанка», 25 июля на некоторых станциях метро Петербурга начался тотальный досмотр пассажиров, связанный с постановлением правительства России о требованиях к обеспечению транспортной безопасности. Как уточняло издание, документ был принят в апреле 2017 года после теракта на станции «Технологический институт» 3 апреля.

Как отмечает «Фонтанка», критерии безопасности, заявленные в постановлении сопоставимы с теми, что предъявляются к аэропортам.