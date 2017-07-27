Надежда Савченко намерена выдвинуть свою кандидатуру в президенты Украины

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко намерена побороться за пост президента Украины, об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Главком».

«Для участия в президентской кампании на самом деле нужно немного: 2,5 млн гривен (5,7 млн рублей), чтобы зарегистрироваться», — сказала Савченко.

Для сбора необходимой суммы депутат открыла фонд, о чем она также рассказала в интервью, в президентской гонке Савченко будет участвовать со своей партией.

Ранее Надежда Савченко зарегистрировала в Министерстве юстиции Украины партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». В качестве основной цели создания движения политик назвала «изменение политической системы Украины конституционным путем».

Напомним, Савченко ушла из «Батькивщины» из-за скандала, начавшегося после встречи Савченко с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске. В «Батькивщине» заявили, что Савченко не координирует свои действия с партией. После исключения Савченко из фракции «Батькивщины» Верховная Рада исключила Савченко из украинской делегации в ПАСЕ и из парламентского комитета по вопросам безопасности.

Максим Прошкин