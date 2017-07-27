Кадыров: готов уйти с поста и всю жизнь охранять мечеть в Иерусалиме

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров готов отказаться от своего поста, чтобы уехать в Иерусалим и защищать там мечеть Аль-Акса, об этом политик написал в своем телеграм-канале.

«Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса», — заявил Кадыров.

Таким образом глава республики отреагировал на демонтаж металлоискателей, «которые препятствовали посещению мусульманами мечети».

Напомним, власти Израиля установили металлоискатели у входа в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе после того, как 14 июля два полицейских были убиты тремя боевиками-арабами. Усиление мер безопасности спровоцировало беспорядки.

Позднее кабинет министров решил вместо металлоискателей установить «умные» камеры видеонаблюдения.

Отметим, что Кадыров в качестве решения проблемы предложил также «передать все права на нее (мечеть Аль-Акса — прим.ред.) Иордании».

Максим Прошкин