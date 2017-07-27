В Москве продадут 33 строения рядом с Кремлем

Власти Москвы выставили на торги 33 строения (площадь 11 га) на Москворецкой набережной, недалеко от строящегося парка «Зарядье», об этом сообщается на сайте на сайте департамент Москвы по конкурентной политике.

«Согласно разработанной концепции, инвестору предстоит провести обязательные работы по реставрации и реконструкции зданий и интегрировать их с территорией парка», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что инвестор должен сохранить исторический облик всех объектов, а на имеющихся площадях разместятся отель, апартаменты и ритейл.

В департаменте уточняют, что начальная цена лота, расположенного на Китайгородском проезде 9/5, составляет 8,6 млрд рублей. Торги запланированы на 27 октября 2017 года.

Среди выставленных объектов — Воспитательный дом, построенный по проекту Карла Бланка во второй половине XVIII века.

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Напомним, Зарядье — исторический квартал Китай-города, который образовался на площадке между Москвой-рекой и Варваркой еще в XII веке. В 1967 году на месте целого огромного квартала была построена гостиницы «Россия». В 2007 году гостиницу снесли под предлогом возвращения району его исторического облика. После сноса гостиницы освободилось 14 гектаров земли в центре Москвы.

Максим Прошкин