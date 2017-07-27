Саакашвили вернет украинское гражданство через «суд и улицы»

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который сейчас находится в США, намерен возвращать себе гражданство Украины через «суд и улицы», заявила РБК пресс-атташе политика Дарина Чиж.

«Он гражданин Украины и никуда отсюда не уедет», — ответила Чиж на вопрос РБК намерен ли Саакашвили попросить убежище в какой-либо другой стране, если ему не удастся вернуть гражданство Украины.

Пресс-атташе добавила, что адвокаты экс-губернатора подготавливают документы для суда, а люди «уже начали выходить на улицы», чтобы оказать поддержку политику.

Ранее власти Украины предлагали Саакашвили получить статус беженца.

«Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!», — заявил бывший губернатор.

По словам политика, он «больше украинец, чем большинство нынешних депутатов».

Накануне власти Украины аннулировали украинское гражданство Михаила Саакашвили, из-за того что он указал ложные сведения во время заполнения анкеты, пояснили в миграционной службе страны.

«В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован», — писали украинские СМИ.

Кроме того, в миграционной службе рассказали, что проверка гражданства Саакашвили началась после обращения народного депутата Андрея Лозового в прокуратуру.

Максим Прошкин