«Би-би-си»: у семей пропавших чеченцев требовали заявление об отъезде родственников в Сирию

От жителей Чечни, чьи родственники пропали в республике, требовали подписать документы о том, что их члены семьи сами ушли из дома или уехали в Сирию, сообщает русская служба «Би-би-си».

«[Родственников пропавших] забрали и не выпускали, пока не подписали [заявления], что их родных забрали, но они не знают, кто забрал. Как будто не из РОВД пришли [и забрали], неизвестно кто забрал. А кого-то заставили [написать]: "Он [пропавший родственник] вышел из дома и не вернулся», - рассказал один из собеседников агентства.

По информации СМИ, некоторых заставили подставить подписи на пустых листах. Правоохранительные органы, по словам источников «Би-би-си», также требовали предоставить им российский и заграничный паспорта пропавших.

Более того, «Би-би-си» утверждает, что родственникам пропавших стали поступать угрозы после того, как они обратились в управление Следственного комитета России (СКР) по Чечне.

«Все родные пропавших жителей Чечни, с которыми удалось связаться Би-би-си, заявили, что их до сих пор не опросили в рамках проверки по факту исчезновения их близких», — говорится в публикации.

Управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу и в МВД Чечни пока не ответили на запросы издания.

Напомним, 9 июля «Новая газета» опубликовала имена 27 человек, которых расстреляли в Чечне без предъявления обвинений. Однако, по нашим сведениям, речь может идти о 56 жителях республики. В эту ночь все задержанные содержались в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Изучение списков задержанных свидетельствует о том, что решение об убийстве принималось спонтанно.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал сообщения о массовой казни в Чечне в ночь на 26 января ложью. Он заявил, что рассматривает материал в «Новой газете» как «очередную порцию дезинформации, которая направлена против Чеченской Республики».

Максим Прошкин