ФАС нашла нарушения в аукционе Минобороны на 792 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения в аукционе на 792 млн рублей по продаже металлолома, который организовало Минобороны, сообщается на сайте ФАС.

«Организатор торгов незаконно объединил в один лот металлолом, расположенный на территории 59 регионов», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в один лот вошли 724 позиции лома цветных и черных металлов, а также аккумуляторных батарей и масел, которые находятся на разных территориях.

В ФАС отметили, что теперь на Минобороны может быть наложен штраф.

Ранее, в июне этого года, главная военная прокуратура организовала проверку аукциона на 607,6 млн рублей, который организовало министерство обороны России.

СМИ сообщали, что для дачи объяснений вызван замдиректора департамента имущественных отношений Минобороны Олег Мушегян. По поручению замдиректора дважды отменялся тендер по продаже лома черных и цветных металлов и неисправной автотехники.

В публикации утверждалось, что аукционы были отменены после подписания организатором торгов с их победителем соответствующих итоговых протоколов.

Максим Прошкин