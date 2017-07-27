В Венесуэле объявили о запрете уличных протестов

Власти Венесуэлы запретили проводить уличные протесты с 28 июля из-за выборов в Учредительное собрание 30 июля., сообщает местное издание Lapatilla со ссылкой на министра внутренних дел и юстиции Нестора Ревероля.

«Публичные демонстрации, собрания и любые другие действия, которые могут повлиять на избирательный процесс, запрещены на территории всей страны», — говорится в сообщении.

По информации газеты, тому, кто нарушит запрет, будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что в последние годы Венесуэла переживает острый экономический кризис, который усугубился падением мировых цен на нефть. В стране долгое время сохраняется дефицит продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости.

С апреля в Венесуэле проходят акции протеста с требованием отставки Мадуро. После принятия решения предоставить президенту право действовать в обход парламента протесты только активизировались.

В середине июля на референдуме, который организовала оппозиция, 98% избирателей проголосовали против конституционной реформы, которую также предложил Мадуро. Президент выступает за создание Конституционной ассамблеи, которая заменит парламент и сможет изменять конституцию.