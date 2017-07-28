Сенат США одобрил новые санкции против России

Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях в отношении России, передает Reuters.

Теперь законопроект должен одобрить президент США Дональд Трамп, либо наложить вето.

Ранее новый законопроект о санкциях одобрила Палата представителей. В Евросоюзе уже выразили свою обеспокоенность, так как документ затрагивает интересы ЕС.

Президент России Владимир Путин назвал ограничения Вашингтона попыткой использовать геополитические преимущества в конкурентной борьбе. Он также пообещал ответить на новые санкции США в отношении России.

В четверг, 27 июля, «Коммерсант» со ссылкой на источники в МИД сообщил, что Россия готовит ответные меры в отношении США. Москва может наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения.

Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2». Также документ запрещает президенту США ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса.