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Контр-санкции для США: подскажите чиновникам, что американское следовало бы запретить (или изъять)
Сенат США одобрил новые санкции против России
Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях в отношении России, передает Reuters.
Теперь законопроект должен одобрить президент США Дональд Трамп, либо наложить вето.
Ранее новый законопроект о санкциях одобрила Палата представителей. В Евросоюзе уже выразили свою обеспокоенность, так как документ затрагивает интересы ЕС.
Президент России Владимир Путин назвал ограничения Вашингтона попыткой использовать геополитические преимущества в конкурентной борьбе. Он также пообещал ответить на новые санкции США в отношении России.
В четверг, 27 июля, «Коммерсант» со ссылкой на источники в МИД сообщил, что Россия готовит ответные меры в отношении США. Москва может наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения.
Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2». Также документ запрещает президенту США ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса.