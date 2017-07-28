Минсельхоз отложил запрет на ввоз муки для кормов животных

Минсельхоз отложил внесение в правительство предложения ограничить импорт мясокостной муки, передает «Коммерсант».

Планировалось, что запрет вступит в силу в мае, позднее его передвинули на август. Теперь, по данным издания, Минсельхоз внесет предложение 1 сентября. При этом другой собеседник «Коммерсант» заявил, что запрет перенесли на неопределенный срок. В самом ведомстве не назвали конкретные даты.

Причиной переноса источники издания считают то, что российские предприятия не смогут заместить основную часть образовывающегося дефицита мясокостной муки из птицы.

Запрет на импорт мясокостной муки называют ответной мерой на санкции против России. По мнению авторов инициативы, это позволит увеличить собственное производство сырья.

Однако от инициативы могут пострадать производители кормов для домашних животных. В мае Ассоциация производителей кормов для домашних животных (АПК) обратилась к Минсельхозу с письмом, в котором заявили о возможном снижении на 75% производственных мощностей некоторых предприятий.

Напомним, 17 мая стало известно, что Минсельхоз планирует ограничить ввоз муки из Европы.