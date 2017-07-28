«Ведомости» узнали кандидата на пост главы избирательного штаба Путина

Избирательный штаб Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в 2018 году может возглавить глава его администрации Антон Вайно, передают «Ведомости» со ссылкой источники, близкие к администрации президента.

Информацию также подтвердил собеседник, который работает в президентском аппарате.

«Сейчас по умолчанию все думают, что это будет Вайно», — сказал источник, отметив, что это решение примет Владимир Путин, а оно «может быть другим».

Собеседник «Ведомостей» в администрации президента назвал возможное назначение Вайно главой избирательного штаба логичным. По его словам, Вайно ведет график президента и уже работал в штабе Путина во время выборов в 2012 года.

Официально имя главы избирательного штаба назовут после того, как будет создана инициативная группа, которая выдвинет кандидата на выборы в президенты.

Сам Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков не прокомментировали информацию о предстоящей предвыборной кампании.

Напомним, Антон Вайно был назначен главой администрации президента 12 августа 2016 года. До этого он занимал должность заместителя руководителя АП, а до 2012 года работал в аппарате правительства.