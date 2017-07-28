В Крыму депутатов и чиновников обязали вести фейсбук

Депутатов и министров Крыма обязали вести аккаунты в фейсбуке, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству Крыма, и собеседника в Совете Федерации.

По данным издания, месяц назад председатель Госсовета Владимир Константинов поручил парламентариям вести аккаунты в фейсбуке. При этом аналогичное поручение получили и министры правительства республики.

Пресс-секретарь главы Крыма Сергея Аксенова Екатерина Полончук заявила, что такого распоряжения не было. По ее словам, «это общий курс на абсолютную открытость крымской власти». В пресс-службе крымского правительства информацию не прокомментировали.

Как отмечает РБК, аккаунты в фейсбуке есть у 12 из 19 крымских министров. При этом министр здравоохранения Александр Голенко, глава министерства топлива и энергетики Вадим Белик, министр промышленности Андрей Васюта и глава экономического ведомства Андрей Мельников зарегистрировались в соцсети недавно.

Собеседники РБК объяснили, что фейсбук выбрали потому, что там идет «основная критика». При этом соцсеть определяет Крым и Севастополь на географической карте как принадлежащие Украине.