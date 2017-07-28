В Узбекистане арестовали дочь бывшего президента страны

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову арестовали, передает ТАСС.

Ей предъявили обвинение по шести статьям Уголовного кодекса. Речь идет об обвинениях в мошенничестве, подделке документов, сокрытии валюты, уклонении от уплаты налогов.

Дело по уклонению от уплаты налогов было заведено в октябре 2013 года, когда Каримова работала директором Центра политических исследований. По версии следствия, с 2001 года по 2013 год она и члены организованной преступной группы совершали экономические преступления.

В августе 2015 году Ташкентский суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы. Тогда же в рамках дела о коррупции в телекоммуникационных компаниях следственные органы арестовали девять человек из окружения Гульнары Каримовой.

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