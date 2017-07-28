Сенат США проголосовал против отмены Obamacare

Сенат США отклонил сокращенную версию законопроекта об отмене системы медицинского страхования, принятую при президенте Бараке Обаме (Obamacare), передает The New York Times.

За документ проголосовали 49 сенаторов, против — 51.

Отмечается, что решающий голос против законопроекта отдал сенатор от Аризоны, республиканец Джон Маккейн. Он вернулся в Вашингтон прервал свое лечение от рака мозга.

По данным CNN, решение Сената нанесло «сокрушительный удар» по позициям президента США Дональда Трампа.

«3 республиканца и 48 демократов подвели американский народ. Как я и говорил с самого начала, пусть Obamacare сама рухнет, а потом будем решать», — написал Трамп в твиттере.

В мае палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену Obamacare. Проект об отмене программы внесли в Конгресс 6 марта.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одним из первых его шагов на посту президента станет отмена реформы медицинского страхования Барака Обамы. Республиканцы пытаются заменить Obamacare, они предлагали отменить обязательное наличие медицинской страховки у каждого американца, но запретить отзывать страховку у уже болеющих людей.