Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»

Банк России отозвал лицензию у банка «Югра», сообщает сайт регулятора.

По данным ЦБ, временная комиссия обнаружила «проведенные банком операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения». Процедуру финансового оздаровления регулятор назвал нецелесообразной.

«Представленный собственником банка план финансового оздоровления признан Банком России нереалистичным с точки зрения предложенных собственником сроков, объемов и источников докапитализации, а отдельные его положения не соответствуют действующему законодательству», — заявили в ЦБ.

Накануне основной владелец «Югры» Алексей Хотин заявил, что готов выделить банку 21 млрд рублей, если ЦБ согласится на санацию финансовой организации. Он также представил план санации банка, согласно которому 170 млрд рублей Агентству по страхованию вкладов (АСВ) вернут за 10 лет.

Во вторник, 25 июля, стало известно, что «Югра» подал иск к Центробанку, требуя признать действия ЦБ незаконными.

В начале июля Центробанк на шесть месяцев ввел временную администрацию в банке «Югра» из-за «неустойчивого финансового положения». Это решение позднее опротестовала Генпрокуратура. В ведомстве заявили, что «основания для назначения временной администрации по управлению банком "Югра" отсутствуют».

С 20 июля ВТБ24 и Сбербанк начали выплаты вкладчикам «Югры». Отмечается, что АСВ нужно будет выплатить 170 млрд рублей (сумму называют рекордной для агентства).

Банк «Югра» создан в 1990 году. По данным «Банки.ру», в 2015 году «Югра» входил в двадцатку крупнейших российских банков. По итогам 2016 года убыток банка составил 32,3 млрд рублей, что было рекордной суммой для банка. По размеру убытка за 2016 год «Югра» стал вторым банком России.