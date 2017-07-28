ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

Семь выходцев из Центральной Азии задержали по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Их подозревают в подготовке терактов на железнодорожном транспорте.

Личности задержанных не раскрываются.

Накануне в соцсетях сообщали об усилении режима досмотра пассажиров в метро. Сотрудники метрополитена проверяли личные вещи посетителей. На некоторых станциях образовались большие очереди.

Ранее в июле Ространснадзор признал все станции метро Петербурга небезопасными. Метрополитен оштрафовали за профнепригодность сотрудников, несертифицированную систему видеонаблюдения и отсутствие внутренней «прослушки».

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. В результате погибли 16 человек (включая исполнителя теракта), еще около 50 человек пострадали. По данным следствия, взрыв совершил террорист-смертник Акбарджон Джалилов.

Спустя несколько недель, стало известно, что сотрудники ФСБ задержали Акрама Азимова, который, по версии следствия, «оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта». А затем, 17 апреля, в Подмосковье по делу о теракте задержали Аброра Азимова, младшего брата Акрама.