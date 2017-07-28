В Роскомнадзоре отчитались о блокировке сайтов за пять лет

257 тысяч ресурсов заблокировал Роскомнадзор за пять лет действия закона об ограничении доступа к ресурсам с запрещенной информацией. Такие данные привели в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Большинство ресурсов (более 97 тысяч страниц) были заблокированы на основании судебных решений, на втором месте (70 тысяч) оказались ресурсы, пропагандирующие распространение наркотиков.

Еще 43 тысячи страницы заблокировали за незаконную организацию и проведение онлайн-азартных игр и лотерей, и более 38 тысяч — за детскую порнографию, еще более 25 тысяч — за суицидальный контент.

При этом удалено из реестра запрещенных ресурсов более 178 тысяч интернет-ресурсов. Это те сайты, которые удалили запрещенную информацию.

В Роскомнадзоре отметили, что значительная часть запрещенной информации распространяется с помощью социальных сетей. За пять лет в соцсетях было заблокировано около 60 тысяч страниц или материалов с запрещенной информацией. При этом большинство (более 48 тысяч) — в соцсети «ВКонтакте». Меньше всего страниц или материалов было заблокировано в фейсбуке — чуть более 630.

В ведомстве также обратили внимание на то, что большое количество заблокированного в социальных сетях контента посвящено пропаганде суицида. По словам глава ведомства Александра Жарова, с начала года к началу июня было заблокировано более девяти тысяч «групп смерти».

ТАСС также сообщает, что в Роспотребнадзоре признали «зацепинг» (проезде на железнодорожном транспорте запрещенным способом, — ред.) скрытой формой суицидального поведения, «поскольку деятельность подобных групп направлена на причинение вреда здоровью и часто заканчивается гибелью экстремалов». Роскомнадзор отчитался о блокировке 175 сайтов, содержащих информацию о «зацепинге».

Напомним, федеральный закон об ограничении доступа к сайтам с запрещенной в России информацией был подписан пять лет назад президентом России Владимиром Путиным.

Закон предписывает создание единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, который содержат запрещенную информацию. Работу реестр начал 1 ноября 2012.