Россия запретила дипломатам США пользоваться московской дачей

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

С 1 августа Россия приостанавливает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

«Предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США», — говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве отметили, что «в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ».

«Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США», — заключили в МИД России.

Такое решение, пояснили в ведомстве, было принято из-за нового закона о санкциях против России, который накануне принял Сенат США. В МИД России заявили, что это «еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах».

По мнению российских властей, американский закон нацелен на «ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией» и создание «недобросовестных конкурентных преимуществ для США в глобальной экономике».

«Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной», — заявили в МИД России.

О том, что Россия готовит ответные меры, накануне сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в МИД России.

22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».