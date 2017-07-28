В Кремле объяснили введение ответных мер на готовящиеся санкции США

Москва пошла на ответные шаги и не стала дожидаться, пока закон об ужесточении санкций подпишет президент США Дональд Трамп, потому что не ждет, что закон существенно изменится. Об этом Интерфаксу рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае большее значение, наверное, представляет та форма, которая уже вышла после Сената. Технологически эта форма представляется почти окончательной», — сказал Песков.

Кроме того, Россия может запретить въезд в страну американским сенаторам и конгрессменам, которые проголосовали за принятие санкций, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Напомним, с 1 августа Россия приостанавливает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

Такое решение, пояснили в ведомстве, было принято из-за нового закона о санкциях против России, который накануне принял Сенат США. В МИД России заявили, что это «еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах».

По мнению российских властей, американский закон нацелен на «ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией» и создание «недобросовестных конкурентных преимуществ для США в глобальной экономике».

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22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

Максим Прошкин