В Кремле не восприняли серьезно слова Кадырова об отъезде в Иерусалим
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о готовности уехать в Израиль, чтобы охранять мечеть, показывают его отношение к религии, пишет Интерфакс.
«Это вряд ли следует расценивать как какое-то заявление о смене работы», — сказал Песков.
Пресс-секретарь уточнил, что заявление об уходе с поста главы Чеченской республики в Кремль не поступало.
Ранее Кадыров рассказал, что готов отказаться от своего поста, чтобы уехать в Иерусалим и защищать там мечеть Аль-Акса.
«Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса», — заявил Кадыров.
Таким образом глава республики отреагировал на демонтаж металлоискателей, «которые препятствовали посещению мусульманами мечети».
Напомним, власти Израиля установили металлоискатели у входа в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе после того, как 14 июля два полицейских были убиты тремя боевиками-арабами. Усиление мер безопасности спровоцировало беспорядки.
Позднее кабинет министров решил вместо металлоискателей установить «умные» камеры видеонаблюдения.
Максим Прошкин