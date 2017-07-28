В Кремле не восприняли серьезно слова Кадырова об отъезде в Иерусалим

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о готовности уехать в Израиль, чтобы охранять мечеть, показывают его отношение к религии, пишет Интерфакс.

«Это вряд ли следует расценивать как какое-то заявление о смене работы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что заявление об уходе с поста главы Чеченской республики в Кремль не поступало.

Ранее Кадыров рассказал, что готов отказаться от своего поста, чтобы уехать в Иерусалим и защищать там мечеть Аль-Акса.

«Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса», — заявил Кадыров.

Таким образом глава республики отреагировал на демонтаж металлоискателей, «которые препятствовали посещению мусульманами мечети».

Напомним, власти Израиля установили металлоискатели у входа в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе после того, как 14 июля два полицейских были убиты тремя боевиками-арабами. Усиление мер безопасности спровоцировало беспорядки.

Позднее кабинет министров решил вместо металлоискателей установить «умные» камеры видеонаблюдения.

Максим Прошкин