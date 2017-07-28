На Ямале осложнилась ситуация с лесными пожарами

В Ямало-Ненецком автономном округе действуют 92 лесных пожара на площади около 20 тысяч га. Как рассказали «Новой газете» в «Авиалесоохране», работы по тушению проводятся преимущественно ручным способом, потому что пожары находятся в труднодоступных участках.

Для тушения пожаров МЧС направило в регион самолеты Бе-200ЧС и Ил-76, а также два вертолета Ми-8МТВ. Однако, как отметили в «Авиалесоохране», их эффективность ниже.

«Сейчас в Ямало-Ненецком автономном округе развивается достаточно сложная лесопожарная обстановка. Производительность наземных сил тушения в такой ситуации выходит на первое место. На труднодоступных территориях действуют пожары на больших площадях, поэтому применение авиационного тушения становится уже не эффективно и даже дорого», — сказал заведующий кафедрой охраны лесов от пожаров Всероссийского института повышения квалификации работников лесного хозяйства Николай Коршунов.

По его подсчетам, стоимость летного часа самолетов-танкеров варьируется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Николай Коршунов добавляет, что авиация позволяет выиграть время при тушении пожаров.

«Если где-то выскочила кромка огня, угрожает населенному пункту, то тогда авиация может задержать огонь до прибытия основных наземных сил тушения, которые обладают самой высокой производительностью. Тоже самое и в труднодоступных территориях. Если и применять авиацию, то только для того, чтобы выиграть время. Фактически слив с воздуха не имеет никакого тушения, он лишь придерживает ситуацию на какое-то время — полчаса, максимум два часа», — подчеркнул он.

По данным «Авиалесоохраны», 27 июля в регоне действовали 99 пожаров на землях лесного фонда на площади 18 519 га. При этом «Гринпис» утверждал, что по состоянию на вторую половину дня 27 июля площадь действующих лесных и тундровых пожаров составляла около 35 тысяч га. С 23 июля в Ямало-Ненецком автономном округе введен режим ЧС.

Ранее режим ЧС ввели и в других регионах России: в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае.