Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 9%

Совет директоров Центрального Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% годовых, сообщается на сайте ЦБ.

«При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются», — говорится в сообщении Центробанка.

В регуляторе пояснили, что «повышенных геополитических рисков» оказывает негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания.

Напомним, в июне 2017 года совет директоров Центрального банка России решил снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9% годовых.

В сообщении отмечалось, что, решение ЦБ связано с сохранением инфляции вблизи целевого уровня, продолжающимся уменьшением инфляционных ожиданий. Также отмечается восстановление экономической активности.

Эксперты указывали, что краткосрочные инфляционные риски снизились. В то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются.

В конце апреля совет директоров Центрального банка России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 9,25% годовых. До этого Банк России три раза подряд сохранял ключевую ставку на уровне 10%.

Ранее, в декабре 2014 года из-за финансового кризиса и резкого падения рубля Центробанк вынужден был поднять ключевую ставку до 17%, а в 2015 году ЦБ постепенно снижал ее, опустив до 11%.

Максим Прошкин