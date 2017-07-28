В Минобразования Чечни отвергли указание школам закупить дневники с эмблемой ФК «Ахмат»

В Министерстве образовании Чечни заявили, что не велели местным школам закупить дневники с эмблемой футбольного клуба «Ахмат».

«Это не правда. Это [покупка дневников] личное дело каждого», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что не знают, откуда у журналистов появилась такая информация.

«Пускай предоставят нам эти дневники. Никаких дневников, никаких доказательств, — ничего нет. Как мы могли их приобрести, если даже дневников с таким логотипом нет? Я их в глаза не видела», — сообщила сотрудница пресс-службы.

Ранее «Кавказский узел» со ссылкой на сотрудников образовательных учреждений и родителей сообщил, что Министерство образования Чечни велело местным школам закупить дневники с эмблемой футбольного клуба «Ахмат».

Директор одной из грозненских школ на условиях анонимности рассказал изданию, что его учреждению «в ближайшие два дня необходимо представить данные о количестве школьников, а значит и потребности в дневниках».

Дневник в твердом переплете, по данным издания, стоит 90 рублей. Член родительского комитета одной из школ Грозного отметила, что это «относительно недорого», но ее «не устраивает», что школам их «самым беспардонным образом навязывают».

«Одно время навязывали бейджики для детей, затем косынки для девочек, эмблемы школ, затем форму одежды. Теперь вот, выясняется, что мы должны помочь нашему издательству», — отметила собеседница.

Кроме этого, издание ссылалось на информацию из WhatsApp. Якобы там распространили аудиозапись, на которой, предположительно, чиновница сначала говорит по-русски о необходимости «помочь издательству и купить эти дневники», а в конце уже по-чеченски предостерегает собеседников от распространения записи ее слов в WhatsApp.

«Мне надоели ваши рассылки моих голосовых сообщений. Если я в WhatsApp от кого-то из учителей, из работников услышу свои голосовые, то вам несдобровать, это точно», — сказала она.

Ннапомним, в июне футбольный клуб «Терек» переименовали в «Ахмат» в честь бывшего главы республики и отца Рамзана Кадырова, Ахмата Кадырова. Гендиректор футбольного клуба Ахмед Айдамиров объяснил переименование многочисленными просьбами болельщиков.