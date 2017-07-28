Джон Теффт разочарован решением Москвы об ответных мерах
Посол США в России Джон Теффт глубоко разочарован тем, что Москва решила сократить число сотрудников американского посольства, сообщила РИА Новостям пресс-атташе дипмиссии Марии Олсон.
По ее словам, посольство США в России также выразило протест в ответ на действия российских властей.
«Мы получили уведомление российских властей. Мы перенаправили данное уведомление в Вашингтон для ознакомления», — сказала Олсон.
Ранее российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.
По словам источника Интерфакса, «речь идет не о десятках, а о сотнях дипломатических и технических сотрудников американских загранпредставительств», которые должны будут покинуть Россию.
Кроме того, с 1 августа Россия приостанавливает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.
Такое решение, пояснили в ведомстве, было принято из-за нового закона о санкциях против России, который накануне принял Сенат США, хотя президент страны Дональд Трамп его еще не подписал.
В Кремле не стали дожидаться, пока закон об ужесточении санкций подпишет президент США, потому что не ждут, что закон существенно изменится.
Максим Прошкин