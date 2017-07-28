В крупнейших городах Крыма отключилось электричество

В Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Судаке и Керчи из-за аварии отключилось электричество, передает «Крыминформ».

Электричество отключили примерно в 14:00. По данным агентства, в Симферополе отключились светофоры, встали троллейбусы, закрылись продуктовые магазины.

Крупнейшие объекты инфраструктуры подключили к резервным источникам питания.

«Произошло отключение четырёх линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются», — сказал министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

Отмечается, что паромная переправа в Керчи и аэропорт Симферополя работают в штатном режиме.

RNS в «Крымэнерго» сообщили, что электричество восстановят в течение часа. По словам представителя компании, авария произошла до энергомоста в Крым, «где-то на юге России».

Как позднее в разговоре с Интерфаксом пояснил замминистра энергетики России Андрей Черезов, отключения произошли на линиях в Краснодарском крае и на Ставрополье.

«Причина не в Крыму и не в энергомосту. Отключились две линии 500 кВ, от которых последовали отключения на территории юга, и соответственно, под ограничение по автоматике попала республика Крым», — рассказал замминистра.

Напомним, все четыре нитки Крымского энергомоста запустили на полную мощность в мае 2016 года. До этого почти полгода полуостров жил в режиме экономии электроэнергии после того, как 22 ноября 2015 года из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с территории Украины.