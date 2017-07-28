Активистку из Самары обвинили в «гей-пропаганде» за репосты на английском языке

В Самаре активистку ЛГБТ-движения «Аверс» и волонтера Молодежной коалиции за сексуальные и репродуктивные права Евдокию Романову обвинили в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» по ч. 2 ст. 6.21 КоАП.

Как рассказала «Новой газете» активистка, в среду, 26 июля, ей позвонили из полиции и попросили прийти в отдел, чтобы дать свидетельские показания по делу, о котором ей ничего неизвестно. Когда Романова пришла, ей сообщили, что против нее возбуждено административное дело.

«Меня вызывали в полицию, чтобы я дала показания в рамках неизвестного мне дела. Я даже не поняла, о каком человеке идет речь, его фамилию я не помню. Это оказалось неправдой. Когда я приехала в полицию, мне предъявили обвинения в административном правонарушении», — рассказала она.

Как сначала выяснилось, поводом для дела стали репосты Романовой в фейсбуке, которые она сделала в 2015 и 2016 годах. В материалах дела были скриншоты ее страницы, переведенные через Google-переводчик, и таким же образом переведенные статьи с сайта организации, в которой она числится волонтером. Речь идет о материалах из англоязычных групп Молодежной коалиции за сексуальные и репродуктивные права, посвященные проблемам ЛГБТ-сообщества.

«Это были мои репосты с группы организации, в которой я состою волонтером. Мы работаем в сфере сексуальных и репродуктивных прав молодых людей на глобальном уровне, сотрудничаем с международными организациями. В постах говорилось о дискриминации ЛГБТ-сообщества во многих странах мира. Один из постов рассказывал о проблемах гей-сообщества в Исландии», — сообщила активистка.

Позже выяснилось, что основным поводом для дела стало само членство Романовой в указанной организации. «Следователь капитан Данилова после долгих уговоров и вмешательства адвоката позволила мне ознакомиться с материалами дела. Так я узнала, что в вину мне вменяется членство в Молодежной коалиции за сексуальные и репродуктивные права», — рассказала Романова.

Активистка пожаловалась на запугивание неизвестного человека во время общения со следователем, сама следователь разговаривала с ней на повышенных тонах, утверждает Романова.

«Меня запугивали. Мой партнер проживает в России по визе. Мне говорили, что ему устроят внеплановые проверки. Им важно было знать, кем этот человек мне приходится. Я так понимаю, у них уже была эта информация. Должность и имя человека, который запугивал, я не знаю. Это был один из людей, которые находились в помещении. Там было четыре-пять человек. Этот же человек вырвал материалы дела у меня из рук», — добавила активистка.

Она отметила, что была крайне удивлена проявленным к ней вниманием со стороны правоохранительных органов, «потому что репосты были сделаны давно, один из них — двухлетней давности». Кроме этого, ранее она вообще не попадал в поле зрения полиции.

В отделении Романова отказалась от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции, и не согласилась с вменяемым ей правонарушением. Ей грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области «Новой газете» не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации.