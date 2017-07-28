Премьер-министр Пакистана ушел в отставку после решения суда из-за «панамского дела»

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф ушел в отставку после решения Верховного суда страны о его дисквалификации. Причиной стало коррупционное расследование против членов семьи Шарифа, начавшееся после публикации журналистами «панамского архива», сообщает Reuters.

Суд также рекомендовал возбудить уголовные дела по статьям о коррупции в отношении Шарифа и некоторых его родственников и отстранил от должности министра финансов Исхака Дара, который, по данным Reuters, был одной из наиболее влиятельных фигур в кабинете министров пакистанского премьера.

Расследование в отношении Шарифа началось после публикации Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) масштабного расследования в апреле 2016 года, основанного на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

Согласно сведениям, полученным из архива, дети Шарифа владели на Британских Виргинских Островах четырьмя офшорами, под управлением которых находилась недвижимость в Лондоне.

Осенью 2016 года оппозиционные партии, заподозрив премьера в коррупции, обратились в Верховный суд страны. Сам Шариф тогда отверг все обвинения и заявил, что состояние его семьи было заработано законно.

Андрей Дубровский