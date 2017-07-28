Румыния не пустила самолет с Дмитрием Рогозиным в Молдавию
Румынские власти отказались пропустить самолет, на борту которого летел вице-премьер России Дмитрий Рогозин, в Молдавию, где у политика была запланирована встреча с президентом страны Игорем Додоном, сообщил РИА Новостям российский посол в Молдавии Фарит Мухаметшин.
Отметим, что попасть в Молдавию из России на самолете можно через территорию Украины или Румынии. Как поясняет компания S7, которой принадлежит самолет, румынские власти отказались пропускать воздушное судно из-за «санкционной персоны на борту».
Рогозин расценил это как «демарш в адрес президента Молдавии».
О том, что Кишинев пытался отказать в прилете самолета с вице-премьера, написал в твиттере сам Рогозин.
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Как сообщали СМИ, на встрече с главой Молдавии вице-премьер должен был обсудить «экономические вопросы» и ситуацию вокруг непризнанной республики Приднестровье. На 29 июля была также запланирована трехсторонняя встреча с участием Рогозина, Додона и приднестровского лидера Вадима Красносельского.
Ранее министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии предлагало российской делегации отменить визит в страну, тогда Рогозин заявил, что прилетит обязательно.
Напомним, что вице-премьеру запрещено пересекать также границу Черногории. Накануне внесения Рогозина в «черный список» МИД Черногории вручило ноту протеста российскому послу Сергею Грицаю в связи с задержанием депутата Миодрага Вуковича в московском аэропорту Домодедово.
Максим Прошкин