Пять стран продлили санкции против Крыма вслед за ЕС

Пять стран-партнеров Европейского союза вслед за решением сообщества продлили до 23 июня 2018 года действие введенных ограничений на торговлю и инвестиции в Крым. Среди этих стран — кандидаты на вхождение в ЕС: Албания и Черногория, входящая в состав Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Грузия и Украина.

22 июля, конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».

В ответ на решение конгресса США Москва решила, не дожидаясь, пока закон об ужесточении санкций подпишет президент США Дональд Трамп, приостановить использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Ранее, 19 июня, Европейский союз продлил санкции против Крыма еще на один год. Срок действия этих ограничительных мер должен был истечь 23 июня 2017 года.

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Напомним, меры в отношении российских и крымских официальных лиц и компаний были введены Евросоюзом после присоединения полуострова к России в марте 2014 года. США ввели санкции в отношении полуострова в декабре 2014 года.

Андрей Дубровский