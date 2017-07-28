Российский партнер Siemens рассказал об отказе немцев выкупить турбины

Компания «Технопромэкспорт» не получала от немецких партнеров в Siemens никаких официальных предложений по обратному выкупу турбин. Более того, российская компания предлагала немцам выкупить турбины еще в 2016 году, но те отказались. Об этом рассказал представитель «Технопромэкспорта».

«„Технопромэкспорт“ не получал от Siemens никаких официальных предложений по обратному выкупу турбин. В связи с банкротством компании по решению суда было принято решение о продаже оборудования. Более того, в 2016 году, по инициативе “Технопромэкспорта”, компании Siemens официально было предложено выкупить турбинные установки, был размещен соответствующий открытый конкурс, но концерн Siemens отказался от данного предложения. Турбины были проданы другой компании”, — цитирует его ТАСС.

Представитель компании добавил, что «турбины прошли модернизацию, и специфицированы по характеристикам под проект». О каком проекте идет речь, он не уточнил, сообщив только, что «при этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование». Компания, по его словам, понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию.

Ранее в компании заявляли, что обслуживанием турбин на ТЭС в Крыму будут заниматься российские специалисты и подрядчики.

ТАСС напоминает, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. По его словам, Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного; у турбин есть российский сертификат.

Напомним, Siemens обвинила российских партнеров в том, что четыре турбины, предназначенные для Тамани, поставили в Крым в нарушение европейских санкций. В ответ на эти действия немецкий концерн приостановил поставку генерирующего оборудования российским компаниям, а также подал в суд на российских партнеров.